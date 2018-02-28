Судовий процес у Лондоні щодо Приватбанку перевели в закритий режим роботи через наполягання Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, аби їхні статки залишалися у таємниці. Про це пише Голос Америки.

"Судовий процес у Лондоні за позовом українського уряду в особі Приватбанку проти Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, двох із п'яти найбагатших підприємців України, змушений був перевести минуле слухання на закритий режим роботи, через наполягання, щоб їхні статки залишалися у таємниці", - йдеться в повідомленні.

Приватбанк через Високий суд Лондона намагається відшкодувати близько 2,5 мільярда доларів, звинувачуючи колишніх співвласників: Коломойського і Боголюбова у незаконному вилученні мільярдних коштів з банку через шахрайські схеми впродовж кількох років.

Український уряд та Національний банк України стверджують, що у грудні 2016 р. були вимушені націоналізувати Приватбанк і вкласти майже 140 мільярдів гривень ( 5 мільярдів доларів США), щоб уникнути його банкрутства.

Судові кроки у Лондоні почалися з рішення 19 грудня 2017 р. про всесвітній арешт активів колишніх співвласників Приватбанку.

Ігор Коломойський, статки якого згідно з оцінками журналу Forbes 2017 р. сягали 1,1 мільярда доларів США, і Геннадій Боголюбов зі статками 1,4 мільярда доларів США, відкидають звинувачення та стверджують, що опинилися під політичним тиском з боку української влади.

Початку слухання суті справи у Високому суді в Лондоні очікують у травні.

Як відомо, 19 грудня 2017 року суд наказав заарештувати активи Коломойського і Боголюбова та шести компаній, які їм імовірно належать.

Наказ був виданий на підставі наданих суду доказів про виведення олігархами майже 2 мільярдів доларів США з банку шляхом проведення низки незаконних операцій.

19 січня 2018 року рішення про арешт активів було продовжене.

За допомогою цього судового розгляду ПриватБанк збирається повернути виведені гроші з урахуванням відсотків.