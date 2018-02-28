У Берестечку відкрили першу на Волині поліцейську станцію

Всього таких поліцейських станцій на Волині до кінця року має бути 38. Берестечківська ж обслуговуватиме і саме містечко, і двадцять навколишніх сіл, всього 10 тисяч населення.

Берестечківський міський голова Валентина Залевська розказує, що приміщення поліцейської станції донедавна було у неприглядному стані. Тут не було опалення, тому поліцейські не могли тут і перебувати. Ремонт у приміщенні спонсорував місцевий підприємець Олександр Захарчук, а конвектор для обігріву придбав інший підприємець - Ігор Ярмощук. За кошти міського бюджету у поліцейську станцію провели інтернет, закупили роутер, монітор і 5 відеокамер, які встановили у людних місцях Берестечка. Ще дві відеокамери встановила Мервинська сільська рада, яка межує з Берестечком. Також місто оплачує поліцейським комунальні послуги. Станція отримала і доступ до бази даних системи Міністерства внутрішніх справ. Службові приміщення обладнанні належною оргтехнікою, у них передбачено кімнати для роботи працівників ювенальної превенції з дітьми, працівників груп швидкого реагування та членів громадських формувань.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк