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У Берестечку відкрили першу на Волині поліцейську станцію

28 лютого, 2018 - 22:10

Всього таких поліцейських станцій на Волині до кінця року має  бути 38. Берестечківська ж обслуговуватиме і  саме містечко, і двадцять навколишніх сіл, всього 10 тисяч населення.

Берестечківський міський голова Валентина Залевська розказує, що приміщення  поліцейської станції донедавна було у неприглядному стані. Тут не було  опалення, тому поліцейські не могли тут і перебувати. Ремонт у приміщенні спонсорував місцевий підприємець Олександр Захарчук, а конвектор для обігріву придбав інший підприємець -  Ігор Ярмощук. За кошти  міського бюджету у поліцейську станцію провели інтернет,  закупили роутер, монітор і 5 відеокамер, які  встановили у людних місцях Берестечка. Ще дві відеокамери встановила Мервинська  сільська рада, яка межує з Берестечком. Також місто оплачує поліцейським комунальні послуги. Станція отримала  і доступ до бази даних системи Міністерства  внутрішніх справ. Службові приміщення обладнанні належною оргтехнікою, у них передбачено кімнати для роботи працівників ювенальної превенції з дітьми, працівників груп швидкого реагування та членів громадських формувань.

Наталія МАЛІМОН,  «День», Луцьк

Джерело: День

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