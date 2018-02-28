У Києві покажуть фільм про проблему захисту культурної спадщини

Громадські активісти зняли документальний фільм-дослідження про проблему захисту культурної спадщини України "Зберегти не можна зруйнувати". 28 лютого та 1 березня у Києві відбудеться показ стрічки.

Ініціатори проекту "Ctrl+S. Закон на захисті культурної спадщини" ставлять перед собою конкретну мету: запропонувати уряду зміни до законодавства, які мінімізують корупцію у сфері збереження пам'яток архітектури та історії. На їхню думку, така ініціатива позитивно відобразиться і на культурному середовищі міста, і на його жителях.

Даний фільм став одним з інструментів проекту. Його покажуть киянам 28 лютого та 1 березня на кількох локаціях:

28 лютого, середа

12:00 Київський університет будівництва й архітектури, актова зала Архітектурного факультету, вулиця Преображенська, 2.

17:00 Товариство охорони пам'яток історії та культури України, громадська лабораторія «Час надбання», вулиця Лаврська, 9.

1 березня, четвер

15.00 вул.Саксаганського, 6, Будинок кіно Національної спілки кінематографістів, синій зал.

Зазначається, що дослідження проблеми у вигляді документального фільму дозволило показати весь масштаб проблеми. У 9 містах України знімальна група записала інтерв'ю з 150 експертами, серед яких є кияни. Це представниця громадської організації #SAVEANDRIYVSKIYUZVIZ Ольга Рутковська, заслужений архітектор України Руслан Кухаренко, директорка Українського державного інституту культурної спадщини Ольга Пламеницька, реставраторка Аліна Мигидюк та інші.

Окрім активістів і профільних фахівців, вдалося отримати коментарі й від представників влади. Наприклад, у фільмі про збереження спадщини висловився Міністр культури Євген Нищук, депутат Верховної Ради Ігор Луценко, начальник управління з охорони культурної спадщини при Мінкульті Олександр Єпіфанов.

Також документалісти поспілкувалися з активістами, архітекторами, реставраторами і чиновниками в Харкові, Дніпрі, Полтаві, Одесі, Івано-Франківську, Львові та Ужгороді. Важливою була думка зарубіжних експертів із Німеччини, Польщі, Росії.

"Фільм вийшов, незважаючи на усю серйозність теми, дуже красивий і сонячний. І я цьому рада", - зазначила керівниця проекту, директорка БО "Благодійний фонд "Харків з тобою"" Олена Рофе-Бекетова.