У Нігерії звільнили понад тисячу людей з полону терористів "Боко Харам"

Армія Нігерії заявила про звільнення з полону терористичного ісламістського угруповання Боко Харам 1130 людей, повідомляє Al Jazeera.

"Під час спільної визвольної операції нігерійські і камерунські солдати звільнили заручників із декількох сіл уздовж кордону між двома країнами, повідомили в нігерійській армії", - йдеться в повідомленні.

Під час проведення операції було вбито 35 бойовиків і захоплена велика кількість зброї.

Повідомляється, що школярки, які були викрадені бойовиками Боко Харам тиждень тому зі школи в місті Дапчі в штаті Йобе, досі залишаються в полоні.

Раніше повідомлялося, що влада Нігерії офіційно визнала викрадення понад 100 учениць.

Терористична організація "Боко Харам" (в перекладі з мови хауса: "Західна освіта - це гріх") - радикальне ісламістське угруповання, що здійснює свою діяльність на північному сході Нігерії, півночі Камеруну та Нігеру. В квітні 2015 року "Боко Харам" було перейменовано на "Західноафриканську провінцію Ісламської держави".

"Боко Харам" виступає за створення ісламського халіфату й запровадження норм ісламського релігійного права (шаріату) на всій території Нігерії. Також ця організація насильницьким чином перешкоджає поширенню західної освіти, демократії, принципу поділу влади, а також проти західного одягу, розваг й усіх інших елементів "чужинської" культури.