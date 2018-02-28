У Польщі в ДТП загинули 4 українці

У Польщі в Ополе в дорожньо-транспортній пригоді на залізничному переїзді загинули четверо громадян України. Про це повідомляє місцеве видання Naszemiasto.pl.

Інцидент стався напередодні ввечері близько 19:00 за місцевим часом. Легковий автомобіль Volkswagen Passat з українцями виїхав на переїзд, після чого його протаранив рейковий автобус.

В результаті ДТП загинули четверо українців у віці від 20 до 60 років. Пасажири і машиніст рейкового автобуса не постраждали.