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У Словаччині ще двоє топ-чиновників йдуть у відставку через розстріл журналіста

28 лютого, 2018 - 19:56
Фото Reuters

У Словаччині секретар урядової ради безпеки Вільям Ясан і помічниця прем'єр-міністра Марія Троскова йдуть у відставку через інформацію про зв'язки з членом італійської мафії, який фігурує у журналістському розслідуванні Яна Кучака, передає Dennikn.sk.

За даними видання, двоє найближчих соратників прем'єр-міністра Роберта Фіцо - його помічник Троскова та начальник відділу безпеки уряду Ясан - залишають свої посади через скандал щодо їхніх зв'язків з італійцем Антоніном Вадалом, який, згідно з результатами розслідування вбитого журналіста Яна Кучака, є членом "калабріанської" мафії.

"Ми категорично відкидаємо будь-який зв'язок з цією трагедією. Разом з тим, оскільки наші імена насильно використовуються в боротьбі проти прем'єр-міністра Роберта Фіцо, ми вирішили залишити наші посади в уряді до закінчення розслідування цієї справи", - йдеться в спільній заяві.

Зазначимо, що у відставку вже подав міністр культури Словаччини Марек Мадарич.

Журналіст-розслідувач Ян Кучак був убитий разом зі своєю дівчиною Монікою Кусніровою у власному будинку в селищі Велка Мача під містом Трнава. Правоохоронці припускають, що вбивство сталося в період з 22 по 25 лютого. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що уряд готовий виплатити 1 млн євро за інформацію, яка допоможе розслідуванню. Пізніше повідомлялося, що Кучак займався розслідуванням діяльності італійської мафії на сході Словаччини.

Джерело: 112 Україна

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