У США слідчі зацікавилися російським бізнесом Трампа перед виборами-2016

Слідчі спецпрокурора США Роберта Мюллера займаються пошуком свідків, які могли б розповісти про ділову діяльність Дональда Трампа в Російській Федерації до президентської кампанії 2016 року, що могла б його дискредитувати, пише CNN.

Так, свідків питали, коли Трамп вирішив балотуватися, чи могли мати росіяни якусь компрометуючу інформацію. Також цікавилися причиною того, що Трамп так і не збудував у Москві хмарочос.

Нові запити показують, що команда Мюллера виходить за рамки розслідування, щоб дослідити, яким чином росіяни могли вплинути на Трампа в той час, коли він вів в РФ бізнес.

Сам Трамп стверджує, що будь-яке втручання у його приватні фінанси та фінансові справи членів його сім’ї буде порушенням мандата спецпрокурора. Адвокати Трампа раніше заявляли, що події, які відбувались до того як Трамп став кандидатом в президенти, не підпадають під повноваження Мюллера.

Зазначається, що джерела не знають, чи має команда спецпрокурора конкретні докази, які б вказували на правопорушення. Багато питань викликало фінансування Трампом конкурсу "Міс Всесвіт" у РФ. Співорганізатором конкурсу був відомий російський забудовник Арас Агаларов, і "попередні обговорення" щодо будівництва хмарочосу в Москві розпочались саме після нього. Втім, згодом плани змінилися, угоду було скасовано через економічні проблеми в РФ після введення проти країни санкції. Також команду Мюллера зацікавили зустрічі, які Трамп проводив під час самого конкурсу.

Як повідомлялося, нещодавно Білий дім визнав, що Росія не лише намагалася втручатися, але й фактично втручалася у американські президентські вибори 2016 року. Утім, кажуть там, це не вплинуло на їхні результати. Паралельно триває розслідування справи про імовірні зв'язки Дональда Трампа з Росією. Днями у ній з'явився новий фігурант - стало відомо про звинувачення, які висунув спецпрокурор Роберт Мюллер щодо 33-річного адвоката з Лондона Алекса ван дер Звана.

За інформацією ЗМІ, американська розвідка має докази того, що підтримувані Росією агенти порушили роботу виборчих систем та вебсайтів у сімох штатах: Алясці, Аризоні, Каліфорнії, Іллінойсі, Техасі, Флориді та Вісконсіні. Це було зроблено ще до виборів 2016 року, проте спецслужби не повідомили про це керівництву штатів.