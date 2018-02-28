У столиці Македонії протестували проти перейменування країни

Кілька тисяч людей вийшли на вулиці в столиці Македонії Скоп’є 27 лютого, щоб висловити протест проти можливої зміни назви країни за наполягання Греції, щоб покласти край тривалій суперечці довкола назви «Македонія», повідомляє Радіо Свобода.

Протестувальники вимагали припинити переговори і вигукували «Хай живе Македонія!», ховаючись від снігу під парасольками, і тримали в руках македонський прапор.

Протест організував Всесвітній македонський конгрес і декілька інших організацій. Вони звинуватили і уряд прем’єр-міністра Зорана Заєва, і головну опозиційну націоналістичну партію VMRO-DPMNE в зраді національних інтересів Македонії. Політичні партії, в тому числі VMRO-DPMNE, заявили, що не мають ніякого стосунку до протесту.

Раніше сьогодні прем’єр-міністр Македонії Зоран Заєв заявив, що запропонував чотири варіанти Греції в спробі вирішити багаторічну суперечку щодо назви «Македонія». За його словами, йдеться про такі варіанти перейменування: Республіка Північна Македонія, Республіка Верхня Македонія, Республіка Вардар-Македонія або Республіка Македонія (Скоп’є).

В останні місяці Македонія проводить широкі переговори з сусідньою Грецією з метою вирішити суперечку щодо назви «Македонія».

Афіни протягом багатьох років блокували заявки Македонії на вступ у ЄС і в НАТО, стверджуючи, що називатися Македонією не може одночасно дві території – ця країна і традиційний регіон на півночі Греції. Крім того, Афіни також заявляють, що, претендуючи на цю назву, Македонія «привласнює» частину давньої історії Греції.

Афіни погодилися з назвою балканської країни як «Колишньої югославської республіки Македонії», в англійському скороченні FYROM, на міжнародних майданчиках як тимчасовий захід до вирішення суперечки.

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