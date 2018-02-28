У Женеві співробітники ООН протестували через зменшення зарплати

У швейцарському місті Женева співробітники ООН припинили свою роботу на дві години через зменшення зарплати, повідомляє AFP.

"У понеділок співробітники ООН зупинили роботу на дві години через "несправедливе" зменшення зарплати. Таким чином, були зірвані зустрічі високого рівня з генеральним секретарем та міністрами з урядів різних країн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що не відомо, скільки із 9500 службовців припинили свою роботу. Однак декілька сотень людей зібралися біля Ради ООН з прав людини, щоб висловити невдоволення зменшенням зарплати.

За словами керівника профспілки співробітників ООН в Женеві, зменшення заробітної плати, яке набрало чинності минулого тижня, становило 3,5%, однак до червня відсоток може збільшитися до 5.