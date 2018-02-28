Україна має зробити більше, ніж прийняти стандарти НАТО, - посланці альянсу

Амбіційний план України щодо реформування своїх військових сил, зближення з НАТО до 2020 року, розпочався лише в 2016 році. Але, хоча витрати на оборону останнім часом різко зросли, досягнувши 6 мільярдів доларів або майже 6% ВВП, сектор оборони залишається неефективним і корумпованим. Про це пише KyivPost.

Зазначається, що посланці НАТО в Україні не поділяють оптимізму міністра оборони України Степана Полторака. Нагадаємо, що раніше, 3 лютого, в інтерв'ю телеканалу "Голос Америки" він заявив про те, що Україна вже прийняла стандарти НАТО на 90%.

У матеріалі йдеться про те, що незважаючи на те, що багато змін на краще вже було зроблено, у Києва все ще є довгий список справ, і кілька важливих етапів мають бути прийняті лише в 2018 році.

За словами офіційних представників НАТО, трансформація потребує кардинальної зміни у мисленні українських військових та її охоплення духом євроатлантичних принципів.

Нагадаємо, 14 лютого, під час ранкової прес-конференції в штаб-квартирі НАТО генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг наголосив на тому, що питання вступу України до НАТО буде розглядатися тільки за результатами проведених реформ, зокрема в оборонній галузі.

Як повідомлялося, нещодавно представник президента України у Верховній Раді Ірина Луценко (фракція "Блок Петра Порошенко") заявила, що в Україні думають над тим, щоби в Конституції закріпити Євроатлантичні прагнення держави а також інтеграції до НАТО.