Коли не зможу нічим любій вітчизні прислужитись, в усякому разі з усієї сили намагатимусь ніколи ні в чому не шкодити.
Григорій Сковорода, український просвітитель-гуманіст, філософ, поет, педагог

"Укрзалізниця" веде перемовини щодо придбання електровозів

28 лютого, 2018 - 22:47
Фото Миколи Тимченка, "День"

"Укрзалізниця" веде перемовини щодо придбання електровозів з компаніями Siemens, Bombardier, CRRC і Alstom. Про це на зустрічі з журналістами повідомив в. о. голови правління "Укразалізниці" Євген Кравцов, передає 112.ua.

За його словами, в робочому парку УЗ наразі на електровози припадає близько 70%, на тепловози – тільки 30%. "Парк тепловозів значно більше зношений і знаходиться в більш критичному стані ніж парк електровозів. Коли ми говоримо про дефіцит тяги в УЗ, то йдеться саме про дефіцит тепловозної тяги. По Львівській залізниці, Південно-Західній, Одеській не вистачає саме тепловозів. З електровозами ситуація більш стабільна – вони є в наявності, і їхній технічний стан кращий. Коли оцінювали проблематику рік тому, акцент було зроблено саме на оновленні в першу чергу парку тепловозів", - сказав Кравцов.

В. о. голови правління УЗ уточнив, що нинішній дефіцит тепловозів оцінюється у 15 шт., але в піковий період (особливо восени) потреби можуть зрости.

Україна не має власних потужностей з виробництва електровозів або тепловозів. Єдине підприємство, яке мало виробничі потужності, "Луганськтепловоз" залишилося на окупованій території. "Його втрата є причиною того, чому так сильно погіршилася ситуація із забезпеченням рухомим складом", - зауважив Кравцов.

В. о. голови правління УЗ уточнив, що за загальною площею колій УЗ рівень електрифікації зараз сягає не менше 60%. Решта – це неелектрофіковані ділянки.

Більше новин

Відзавтра у Польщі починає діяти закон про обмеження торгівлі в неділю
Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" виплатити "Нафтогазу" $4,6 млрд
Судовий процес у Лондоні щодо Приватбанку перевели в закритий режим
Порошенко стверджує, що за час президентства його статки зменшилися
Порошенка не влаштовують темпи покращення життя українців
ЄС надасть Україні близько 100 млн євро допомоги на енергоефективність

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 