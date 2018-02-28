"Укрзалізниця" веде перемовини щодо придбання електровозів з компаніями Siemens, Bombardier, CRRC і Alstom. Про це на зустрічі з журналістами повідомив в. о. голови правління "Укразалізниці" Євген Кравцов, передає 112.ua.

За його словами, в робочому парку УЗ наразі на електровози припадає близько 70%, на тепловози – тільки 30%. "Парк тепловозів значно більше зношений і знаходиться в більш критичному стані ніж парк електровозів. Коли ми говоримо про дефіцит тяги в УЗ, то йдеться саме про дефіцит тепловозної тяги. По Львівській залізниці, Південно-Західній, Одеській не вистачає саме тепловозів. З електровозами ситуація більш стабільна – вони є в наявності, і їхній технічний стан кращий. Коли оцінювали проблематику рік тому, акцент було зроблено саме на оновленні в першу чергу парку тепловозів", - сказав Кравцов.

В. о. голови правління УЗ уточнив, що нинішній дефіцит тепловозів оцінюється у 15 шт., але в піковий період (особливо восени) потреби можуть зрости.

Україна не має власних потужностей з виробництва електровозів або тепловозів. Єдине підприємство, яке мало виробничі потужності, "Луганськтепловоз" залишилося на окупованій території. "Його втрата є причиною того, чому так сильно погіршилася ситуація із забезпеченням рухомим складом", - зауважив Кравцов.

В. о. голови правління УЗ уточнив, що за загальною площею колій УЗ рівень електрифікації зараз сягає не менше 60%. Решта – це неелектрофіковані ділянки.