Уряд створив Координаційну раду з безпеки дорожнього руху

Кабінет міністрів України створив Координаційну раду з безпеки дорожнього руху, яку очолюватиме прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду у середу, 28 лютого, передає УНН.

"Ми вирішили створити Координаційну раду з питань безпеки дорожнього руху. Ця рада є дуже важливою з точки зору напрацювання необхідних рішень, щоб ми швидко почали їх реалізовувати", - сказав Гройсман під час обговорення проекту постанови.

За його словами, очолювати Координаційну раду буде очолювати він, а заступником буде народний депутат Ігор Діденко і міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Будемо працювати над тим, щоб максимально швидко створити якісну всеохоплюючу стратегію формування справжньої безпеки дорожнього руху в країні", - додав глава уряду.

Нагадаємо, з 1 січня почало діяти обмеження швидкості руху в населених пунктах до 50 км/г. А також запрацював з початку року новий порядок видачі посвідчення водія.