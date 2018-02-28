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В Україні відбудеться чемпіонат Героїв АТО з футболу

28 лютого, 2018 - 16:06
Фото: ffu.ua

У столичному Будинку футболу сьогодні, 27 лютого, відбулася перша робоча нарада з проведення відкритого чемпіонату України Героїв АТО під патронатом Федерації футболу України. Про це повідомили у прес-службі Федерації футболу України.

У роботі взяли участь віце-президент ФФУ Олег Собуцький, голова Вінницької обласної федерації футболу Ігор Гатауллін, голова Чернівецької обласної федерації футболу Василь Орлецький, головний тренер ветеранської збірної України Анатолій Дем’яненко, головний тренер юнацької збірної України U-16 Володимир Єзерський, віце-президент АВФУ Сергій Нагорняк, а також представники силових відомств і військових частин.

Головним завданням наради було прийти до спільного знаменника в питанні кількості команд в чемпіонаті України Героїв АТО, формату проведення змагань, логотипу турніру, заявок колективів тощо.

Упродовж години учасники намагалися розв’язати багато питань. Орієнтовні терміни проведення чемпіонату – квітень–жовтень 2018 року. Матчі у групах проходитимуть за територіальним принципом, а фінальна частина змагань відбудеться в Києві.

Джерело: День

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