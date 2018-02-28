В Україні випробували ракетні комплекси "Корсар" та "Стугна-П"

В Україні пройшли нові успішні випробування вітчизняних протитанкових ракетних комплексів "Стугна-П" та "Корсар". Про це у середу, 28 лютого, повідомило Державне київське конструкторське бюро "Луч" на сторінці в соцмережі Facebook.

Як зазначається в повідомленні, КБ підтвердило заявлені характеристики чергової партії протитанкових ракет в інтересах замовника.

Нагадаємо, що Збройні сили України цього року отримають протитанкові комплекси "Стугна" і "Корсар" українського виробництва та танки "Оплот". За словами начальника Генерального штабу ЗСУ Віктора Муженка, це значно підвищить оборонну спроможність ЗСУ.