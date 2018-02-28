Коли не зможу нічим любій вітчизні прислужитись, в усякому разі з усієї сили намагатимусь ніколи ні в чому не шкодити.
Григорій Сковорода, український просвітитель-гуманіст, філософ, поет, педагог

Відзавтра у Польщі починає діяти закон про обмеження торгівлі в неділю

28 лютого, 2018 - 22:26
Фото Reuters

У Польщі з 1 березня цього року починає діяти закон про обмеження торгівлі в неділю. Про це повідомляє "Польське радіо".

За словами віце-міністр сім’ї і праці Польщі Станіслава Шведа, закон, який набуває чинності 1 березня, впроваджує поступове обмеження торгівлі у неділю.

"Перша неділя, яку охопить заборона торгівлі, – це 11 березня. Цьогоріч торговельними будуть перша і остання неділі в місяці. А друга та третя будуть неділями, коли торгівля заборонена. Наступного року торгувати буде можна тільки в останню неділю місяця.

А починаючи від 2020 року торгівля буде заборонена у всі неділі, за винятком неділь, передбачених законом – це остання неділя січня, остання неділя квітня, остання неділя червня і остання неділя серпня", - сказав він.

Торгівля буде дозволена в останню неділю перед Різдвом та Великоднем – тоді можна буде торгувати до 14:00.

Крім цього, в неділю зможуть вести торгівлю власники малих крамниць, але за умови, що самі стоятимуть за прилавком.

Більше новин

Судовий процес у Лондоні щодо Приватбанку перевели в закритий режим
Мей відкинула проект угоди з Брюсселя щодо Brexit
РФ несе відповідальність за події на сході України та у Сирії, - Курц
У Словаччині ще двоє топ-чиновників йдуть у відставку через розстріл журналіста
Німецькі мусульмани наполягають на необхідності імамів у Бундесвері
Через негоду у Європі загинули майже 24 людини

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 