Відзавтра у Польщі починає діяти закон про обмеження торгівлі в неділю

У Польщі з 1 березня цього року починає діяти закон про обмеження торгівлі в неділю. Про це повідомляє "Польське радіо".

За словами віце-міністр сім’ї і праці Польщі Станіслава Шведа, закон, який набуває чинності 1 березня, впроваджує поступове обмеження торгівлі у неділю.

"Перша неділя, яку охопить заборона торгівлі, – це 11 березня. Цьогоріч торговельними будуть перша і остання неділі в місяці. А друга та третя будуть неділями, коли торгівля заборонена. Наступного року торгувати буде можна тільки в останню неділю місяця.

А починаючи від 2020 року торгівля буде заборонена у всі неділі, за винятком неділь, передбачених законом – це остання неділя січня, остання неділя квітня, остання неділя червня і остання неділя серпня", - сказав він.

Торгівля буде дозволена в останню неділю перед Різдвом та Великоднем – тоді можна буде торгувати до 14:00.

Крім цього, в неділю зможуть вести торгівлю власники малих крамниць, але за умови, що самі стоятимуть за прилавком.