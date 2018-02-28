ВРУ прийняла законопроект про співробітництво з Хорватією у сфері запобігання катастрофам, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Відповідне рішення було прийнято сьогодні, 28 лютого, під час ранкового пленарного засідання ВРУ.

Законопроект був розроблений з метою виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Хорватія про співробітництво у сфері запобігання катастрофам та ліквідації їх наслідків. Сама ж Угода створить правові підстави для співробітництва між Україною та Хорватією у цій сфері.

Загалом, документом визначаються: порядок надання та отримання допомоги, процедура перетину кордону та правила перебування команд з надання допомоги, ввезення, вивезення, а також транзит обладнання та засобів допомоги, порядок використання повітряних суден, відшкодування витрат та шкоди тощо.

В свою чергу, джерелом фінансування в разі можливого надання допомоги Уряду Республіки Хорватія під час виникнення катастроф можуть бути резервний фонд Державного бюджету України або інші джерела. При цьому відповідні видатки буде регламентовано окремим рішенням Кабінету Міністрів України. Організаційна робота з виконання положень Угоди, а також інші форми співробітництва, передбачені Угодою, фінансуватимуться за рахунок відповідних статей кошторису витрат ДСНС.

Нагадаємо, що Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Хорватія про співробітництво у сфері запобігання катастрофам та ліквідації їх наслідків була підписана Віце-прем'єр-міністром-Міністром економіки, малого та середнього підприємництва і ремесел Республіки Хорватія Мартіною Далич та Головою ДСНС України Миколою Чечоткіним 21 листопада 2016 року.