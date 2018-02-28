Єврокомісія оприлюднила перший проект угоди по Brexit

Єврокомісія оприлюднила перший проект тексту юридичної угоди по Brexit. Про це йдеться в повідомленні на сайті Єврокомісії, передає "РБК-Україна".

"Сьогодні Європейська комісія опублікувала проект угоди між Європейським союзом і Сполученим Королівством", - йдеться в повідомленні.

Документ складається з шести частин, включаючи вступні положення, права громадян, а також питання торгівлі, фінансового врегулювання, перехідні механізми та інституційні положення, і протокол по Ірландії/Північній Ірландії.

Згідно з процедурою, документ буде направлений Раді і керівній групі Європейського парламенту для обговорення, перш ніж буде переданий до Сполученого Королівства для переговорів.

Європейська рада закликала Британію роз'яснити свою позицію щодо виходу з ЄС. Це питання буде обговорюватися 22 і 23 березня.

"Сполучене Королівство вийде з Євросоюзу 30 березня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє AP, єврокомісар Мішель Барньє зазначив, що 120-сторінковий документ, який підлягає обговоренню і, ймовірно, значно зміниться, визначає прогрес, досягнутий сторонами і стане основою остаточної угоди по Brexit.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вихід Великобританії зі складу ЄС (Brexit) без угоди завдасть шкоди державному бюджету на суму понад 80 млрд фунтів стерлінгів.