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Григорій Сковорода, український просвітитель-гуманіст, філософ, поет, педагог

ЄК схвалила надання Україні 24 млн євро

28 лютого, 2018 - 14:24
Фото Reuters

Європейська комісія схвалила виділення Україні 24 мільйонів євро допомоги. Таке рішення прийнято комссией у середу, 28 лютого, передає "РБК-Україна".

Згідно з повідомленням комісії, кошти призначені для громадян, що постраждали від збройного конфлікту на Донбасі. При цьому, комісар гуманітарної допомоги та кризового управління Христос Стилианидес наголосив, що ситуація з соціальним обсепечением на території АТО близька до гумманитарному кризи, і недопущення цього є пріоритетом для ЄС.

"Чотири роки конфлікту наклали величезне навантаження на цивільне населення на сході України. Ми не можемо забувати про те, що на порозі Європейського Союзу існує гуманітарна криза. У разі необхідності, де б ці люди не перебували, допомога їм є пріоритетом для ЄС. Наш новий пакет допомоги забезпечить необхідну допомогу, таку як харчування, охорона здоров'я і освіта для дітей", - заявив він.

Як повідомлялося, українську сторону на конференції представляв міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш. Від ЄС на заході головував єврокомісар з гуманітарної допомоги та реагування на кризові ситуації Крістос Стиліанідес. Об’єднані Нації представляла заступник генерального секретаря ООН Урсула Мюллер.

Джерело: День

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