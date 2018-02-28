Жінки у Сирії обмінюють сексуальні послуги на гуманітарну допомогу

Жінок у Сирії "сексуально експлуатують” в обмін на гуманітарну допомогу, повідомляє ВВС-Україна з посиланням на нещодавно опубліковану доповідь "Голоси з Сирії 2018".

Агентства ООН та благодійні організації заявили, що проводять політику нульової терпимості до експлуатації та не мають інформації про жодні випадки зловживання з боку партнерських організацій в регіоні.

Водночас працівники гуманітарних організацій повідомили BBC, що експлуатація настільки поширена, що деякі сирійські жінки відмовляються йти в центри, де роздають гуманітарну допомогу. Деякі працівники цих центрів вважають, що жінки мають пропонувати свої тіла в обмін на продукти.

У листопаді Фонд ООН в області народонаселення (UNFPA) дослідив гендерне насильство в регіоні та зробив висновок, що гуманітарну допомогу обмінювали на сексуальні послуги в різних провінціях Сирії.

Результати оцінки містить доповідь "Голоси з Сирії 2018", у якій зазначається: "Були наведені приклади жінок та дівчат, які одружувались з посадовцями на короткий термін в обмін на "сексуальні послуги", щоб отримати їжу".

Автори доповіді наголошують, що найбільш вразливими є жінки та дівчата, які не мають "чоловіків-захисників" - вдови, розлучені, переміщені особи.

Вперше про таку сексуальну експлуатацію повідомила три роки тому одна з гуманітарних працівниць. Даніель Спенсер почула про неї від групи жінок в таборі для біженців в Йорданії у березні 2015 року.

Деякі з цих жінок розповіли їй, як чоловіки з місцевих рад у провінціях Дараа та Кунейтра пропонували їм допомогу в обмін на секс.

"Я пам'ятаю одну жінку, яка плакала в кімнаті, і вона була дуже засмучена тим, що пережила. Жінки та дівчата повинні бути захищені, коли вони намагаються отримати їжу, мило та основні речі, щоб вижити. Останнє, що потрібно - це коли чоловік, якому нібито можна довіряти та від якого очікуєш допомоги, потім просить вас про секс з ним і відмовляє у допомозі", - наголошує Даніель Спенсер.

У червні 2015 року Міжнародний комітет порятунку (IRC) опитав 190 жінок і дівчат у провінціях Дараа та Кунейтра. 40% заявили, що випадки сексуального насильства відбувалися, коли вони отримували доступ до послуг, включаючи гуманітарну допомогу.

Доповіді про це дослідження були представлені на зустрічі агентств ООН та благодійних організацій в Аммані в липні 2015 року. Як наслідок, деякі гуманітарні організації зробили правила роботи більш жорсткими.