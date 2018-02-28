Зятю Трампа відмовили в доступі до внутрішньої документації Білого дому

Групі співробітників Білого дому, зокрема зятеві й раднику президента США Дональда Трампа Джареду Кушнеру, знизили внутрішній рівень доступу до засекречених документів. Про це повідомляє СNN, посилаючись на джерело в сім'ї Кушнера.

За словами інсайдерів, змінення рівня доступу із "цілком таємного" на "секретний" пов'язане з висунутними главі апарату Білого дому Джону Келлі обвинуваченнями стосовно доступу офіційних осіб до національних секретних даних.

Як пояснює CNN, Кушнер і деякі інші співробітники Білого дому більше не мають доступу до внутрішньої документації.

Джерело телеканала розповіло, що зять президента згоден із цим рішенням і не звертатиметься до Трампа.

Агентство Reuters 23 лютого повідомило, що через розбіжності із Трампом його радник з нацбезпеки Герберт Макмастер і глава апарату Білого дому Джон Келлі можуть найближчим часом піти у відставку. За даними журналістів, обидва виступали за посилення заходів стосовно обмеження доступу до секретної інформації в Білому домі, що могло вплинути на доступ Кушнера до державних справ.