Атака у Солсбері: Отруєний газ запустили через передні двері автівки

Поліція Великої Британії, що розслідує отруєння колишнього шпигуна РФ Сергія Скрипаля і його доньки Юлії, вважають, що перший контакт з нервового-паралітичним газом відбувся через передні двері автівки.

Про це повідомляє ВВС.

Наразі поліція зосередила зусилля на дослідженні житла Скрипаля.

За їхньою думкою, можливість зв’язку інцендента з сусідами, що живуть поблизу Скрипаля, залишається низьким.

Нагадаємо, що у Британії дозволили взяти у Сергія Скрипаля та його доньки Юлії зразки крові, щоб передати їх на дослідження експертам з хімічної зброї.