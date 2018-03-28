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Павло Загребельний, український письменник, громадський та політичний діяч, Герой України

Атака у Солсбері: Отруєний газ запустили через передні двері автівки

28 березня, 2018 - 23:07
Фото Reuters

Поліція Великої Британії, що розслідує отруєння колишнього шпигуна РФ Сергія Скрипаля  і його доньки Юлії, вважають, що перший контакт з нервового-паралітичним газом відбувся через передні двері автівки.

Про це повідомляє ВВС.

Наразі поліція зосередила зусилля на дослідженні житла Скрипаля.

За їхньою думкою, можливість зв’язку інцендента з сусідами, що живуть поблизу Скрипаля, залишається низьким.

Нагадаємо, що у Британії дозволили взяти у Сергія Скрипаля та його доньки Юлії зразки крові, щоб передати їх на дослідження експертам з хімічної зброї.

Джерело: День

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