Атака в Солсбері: Люксембург відкликає посла в Москві для консультацій

Люксембург відкликає свого посла в Москві для консультацій. Про це повідомляє УНН із посиланням на Luxemburg Times.

У заяві оголосили, що глава МЗС країни Жан Ассельборн викликав посла Люксембургу в Москві на консультацію з цього питання.

При цьому напередодні він заявив, що Люксембург не має наміру висилати російських дипломатів у зв'язку з отруєнням екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля.

"Ми не будемо карати чиновників з Москви, якщо ми не будемо на 100% впевнені, що вони були залучені в незаконну діяльність, таку як шпигунство", - сказав Ассельборн.

Нагадаємо, зараз 27 країн світу, включно із Україною, оголосили про рішення вислати російських диппредставників у зв'язку з отруєнням екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля у Великій Британії. Сьогодні до списку приєдналися Молдова, Австралія, Бельгія та Ірландія.

Крім того, Північноатлантичний Альянс заявив про рішення скоротити кількість російських представників при НАТО.

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