Чорногорія оголосила персоною нон грата дипломата РФ

Уряд Чорногорії прийняв рішення оголосити персоною нон грата одного російського дипломата і відкликати згоду на призначення почесного консула РФ.

Про це йдеться у заяві на сайті уряду Чорногорії, передає УНН.

“Уряд Чорногорії прийняв рішення оголосити дипломатичного представника, який був акредитований у Посольстві Російської Федерації, persona non grata, та відкликати згоду на призначення почесного консула Російської Федерації в Чорногорії. Посольство Російської Федерації в Подгориці було поінформовано про заходи з семиденним терміном для того, щоб дипломатичний представник залишив Чорногорію”, — йдеться в повідомленні.

Як зазначено в повідомленні, Чорногорія прийняла таке рішення у співпраці з союзниками у відповідності до заходів, вжитих членами ЄС та НАТО щодо дій Росії та нападу з використанням хімічної речовини на території Сполученого Королівства.

Нагадаємо, що Словаччина відкликає свого посла з РФ для консультацій.