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Павло Загребельний, український письменник, громадський та політичний діяч, Герой України

До Одеського порту доставили мобільний асфальтовий завод з Китаю

28 березня, 2018 - 16:20
Фото: port.odessa.ua

Китайське судно доставило до Одеського порту 2,5 тисячі тонн вантажу для мобільного асфальтового заводу та велику партію дорожньо-будівельної техніки. Про це повідомила прес-служба адміністрації Одеського порту.

За словами директора з експлуатації компанії Ігоря Ярового, вантаж різнорідний: в ящиках, а також техніка - асфальтоукладальники, вантажівки та інше обладнання.

Як відомо, раніше "Укравтодор" і китайська компанія Xinjiang Communications Construction Group Co Ltd підписали контракт щодо капітального ремонту ділянок автодороги Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка, а також реалізації частини робіт, які не виконані італійською компанією Todini на ділянках дороги Київ-Харків-Довжанський.

 

Джерело: День

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