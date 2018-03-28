Facebook обіцяє посилити захист особистих даних користувачів

Компанія Facebook визнала недоліки у гарантіях приватності даних своїх користувачів та пообіцяла виправити ситуацію у найближчі тижні.

Про це заявили в середу віце-президент компанії й головний спеціаліст з питань конфіденційності Ерін Еган та віце-президент і заступник генерального юристконсульта Ешлі Берінгер, повідомляє Укрінформ.

"Ми вживемо додаткових заходів упродовж наступних тижнів, щоб люди могли більше контролювати свою приватність. Більша кількість із цих оновлень вже опрацьовувалася певний час, але події останніх кількох днів підкреслюють їх важливість", - наголосили представники Facebook.

У цьому зв'язку в компанії визнали, що користувачам важко відшукати функції налаштування приватної сфери, й пообіцяли краще інформувати людей щодо цього. У Facebook працюють і над тим, щоб користувачі мали доступ до даних про них, які зберігаються в соціальній мережі, а також могли завантажувати чи видаляти ці дані. Крім того, платформа полегшить доступ до налаштувань, щоб користувачі могли самі визначати рівень захисту приватних даних.

"Події минулого тижня засвідчили, наскільки більше нам потрібно працювати для того, щоб посилити нашу політику та допомогти людям зрозуміти, як працює Facebook, а також який вибір вони мають в плані доступу до особистих даних", - зазначили представники компанії.

Одна з найбільших у світі соціальних платформ Facebook останніми тижнями потрапила в центр скандалу щодо незаконної передачі персональних даних 50 млн користувачів компанії з аналізу даних Cambridge Analytica. Остання працювала над президентською кампанією Дональда Трампа, який і здобув перемогу на виборах.

Викривач методів і практики роботи Cambridge Analytica Крістофер Вайлі, який працював у цій організації, назвав її методи "операціями у військовому стилі", які не сприяють будь-якому демократичному процесу. Він підкреслив, що у своїй роботі Cambridge Analytica опиралася на недосконалість програмного забезпечення Facebook для збору мільйонів профілів. На основі цієї інформації будувалися моделі, які дозволяли дізнаватися про людей і застосовувати ці знання для "пробудження їхніх внутрішніх демонів".

Засновник Facebook Марк Цукерберг втратив понад $5 млрд через скандал. Він визнав помилки та закрив доступ до будь-яких послуг для компанії Cambridge Analytica. Цукерберга запросили до Європарламенту для пояснення ситуації. Тепер він погодився дати свідчення в Конгресі США.