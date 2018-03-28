Фільм "Таємний щоденник Симона Петлюри" вийде на широкі екрани восени

Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка представила Держкіно повнометражний фільм Олеся Янчука "Таємний щоденник Симона Петлюри". Про це повідомляє прес-служба Держкіно.

"Зйомки стрічки проходили в Україні (у Львові, на Київщині та на території кіностудії Довженка), а також у Франції (Париж). Головні ролі у фільмі виконали Сергій Фролов, Ірма Вітовська-Ванца, Богдан Бенюк, Євген Нищук, Тарас Жирко, Вікторія Янчук, Роман Мацюта, Юрій Одинокий. Вихід стрічки на широкі екрани запланований на осінь цього року", - йдеться в повідомленні.

Продюсери фільму - Олесь Янчук і Аскольд Лозинський. Сценарій створювали впродовж шести років Михайло Шаєвич, Олександр Шевченко та Олесь Янчук.

Проект картини став одним із переможців 8-го конкурсного відбору Держкіно і отримав державне фінансування у розмірі 23 млн 600 тис. грн, що становить половину від загальної вартості виробництва.

Це історія про час, коли вирішувалася доля Української держави. Історична драма охоплює період життя і діяльності Голови Директорії та Головного отамана УНР Симона Петлюри, а також той час, коли він перебував у Парижі в еміграції.

Вихід стрічки на широкі екрани запланований на осінь цього року.