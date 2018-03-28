Кабмін створює Офіс з просування експорту України

Кабінет міністрів України прийняв рішення щодо створення державної установи “Офіс з просування експорту України” на основі вже працюючого відповідного офісу, передає УНН.

Офіс з просування експорту був створений як проектний офіс у 2015 році з ініціативи Мінекономрозвитку, з листопада 2016 року є консультативно-дорадчим органом при Мінекономрозвитку України.

За словами заступника міністра економічного розвитку та торгівлі Наталії Микольської, є низка невластивих міністерству функцій – консультування та безпосередня допомога експортерам у виході на зовнішні ринки, які потрібно передати до державної установи. Тому, за її словами, офіс створюється відповідно до найкращих світових практик у сфері підтримки та розвитку експорту.