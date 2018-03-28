Кампанія "Обери свого лікаря" стартує 2 квітня, - Супрун

З понеділка, 2 квітня, в Україні стартує загальнонаціональна кампанія "Обери свого лікаря". Вона не має кінцевого терміну. Про це заявила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на засіданні Кабінету міністрів у середу, 28 березня, повідомляє "Укрінформ".

"Декларація - це форма заяви. Ви повідомляєте, що обрали саме цього лікаря і цей медичний заклад, тоді з липня гроші підуть у той медичний заклад, до того лікаря, якому ви довірили своє здоров'я. Вибирати лікаря можна в будь-якому закладі, незалежно від місця прописки. Ви впізнаєте заклад, у якому можна підписати декларацію, за позначкою "Тут можна обрати свого лікаря". Поспішати не потрібно - кінцевого терміну підписання декларації немає, і швидкість - не головне в цьому процесі. Головне - якість і свідомість вибору. Вся нормативна база для підписання декларації вже готова", - сказала Супрун.

Вона додала, що з 2 квітня стартує і загальнонаціональна інформаційна кампанія стосовно вибору лікаря первинної ланки та підписання з ним декларації. Ті, хто має запитання стосовно реформи первинної ланки медицини, також можуть зателефонувати на Урядову "гарячу" лінію 1545.

Раніше сьогодні повідомлялося про те, що головою Національної служби здоров'я України став Олег Петренко.