Кім Чен Ин на зустрічі із Сі Цзіньпіном в Пекіні назвав умови ядерного роззброєння

Лідер КНДР Кім Чен Ин у середу, 28 березня, у столиці Китаю Пекіні заявив, що Пхеньян проведе ядерне роззброєння Корейського півострова, якщо Південна Корея і США створять необхідні для цього умови. Про це він сказав на зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном в Пекіні під час свого неофіційного візиту до Китаю з 25 по 28 березня, повідомляє агентство "Сіньхуа".

"Проблема денуклеаризації на Корейському півострові буде вирішена, якщо Південна Корея і США позитивно сприймуть наші зусилля з роззброєння і створять атмосферу спокою та стабільності, коли будуть приймати послідовні й узгоджені заходи зі встановлення миру", - наголосив Кім Чен Ин та додав, що на роззброєнні наполягали колишні лідери Північної Кореї Кім Ір Сен і Кім Чен Ір.

Зауважимо, що для Кім Чен Ина це перша відома поїздка за кордон з 2011 року, відколи він очолив КНДР.

Як повідомлялося, раніше, 21 березня, у Фінляндії завершилися неофіційні переговори між делегатами США, Південної Кореї та КНДР. Як заявив міністр закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні, переговори були конструктивними.