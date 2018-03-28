КМУ затвердив план пріоритетних дій уряду на 2018 рік

Кабінет міністрів України затвердив план пріоритетних дій уряду на 2018 рік. Відповідне рішення уряду є в розпорядженні "РБК-Україна".

Зокрема, Кабмін затвердив план пріоритетних дій для забезпечення послідовних і комплексних реформ, визначених Середньостроковим планом пріоритетних дій уряду до 2020 року, Стратегією сталого розвитку "Україна-2020", Стратегією реформування державного управління, Угодою про асоціацію України з ЄС, Меморандумом про економічну та фінансову політику в рамках програми МВФ.

Передбачається, що реалізація плану дозволить поліпшити систему стратегічного планування, моніторингу та оцінювання, включаючи основи оцінки результативності діяльності міністерств та інших державних органів. Зокрема, план передбачає створення спеціального органу для попередження порушень у сфері фінансів, подальшу реорганізацію Державної фіскальної служби, запровадження інституту уповноваженого економічного оператора та інше.

Кабмін ухвалив план дій і зобов'язав Міністерство економічного розвитку в триденний термін доопрацювати його з урахуванням пропозицій Мін'юсту і Мінінфраструктури.

Нагадаємо, що Україна ввела підвищені мита на імпорт мінеральних добрив з Російської Федерації. Зокрема, антидемпінгове мито для ВАТ "Дорогобуж" складе 29,25%, для інших експортерів і в цілому для РФ - 42,96%.

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