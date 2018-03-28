Китай і Марокко створюють Ділову раду Шовкового шляху

Марокко і КНР підписали у вівторок меморандум про взаєморозуміння зі створення Ділової ради Шовкового шляху. Церемонія пройшла під час марокканська-китайського форуму в Касабланці. Про це повідомляє агентство Сіньхуа.

Документ скріпили своїми підписами віце-президент Марокканської асоціації найманих працівників Файсал Мекуар і голова Китайського комітету сприяння розвитку міжнародної торгівлі Цзян Цзенвей.

Як повідомляється в заяві марокканського-китайського форуму, нову раду повинен стати платформою для роботи промислового та комерційного секторів економіки двох країн. Він буде поширювати інформацію про інвестиційні можливості і допомагати у вирішенні проблем, що виникають в ході міжнародного ділового співробітництва.

Марокканська асоціація найманих працівників і ККСРМТ домовилися створити необхідні механізми проведення регулярних зустрічей для розгляду питань співробітництва між двома країнами.