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Павло Загребельний, український письменник, громадський та політичний діяч, Герой України

Китай і Марокко створюють Ділову раду Шовкового шляху

28 березня, 2018 - 15:30
Фото: globalriskinsights.com

Марокко і КНР підписали у вівторок меморандум про взаєморозуміння зі створення Ділової ради Шовкового шляху. Церемонія пройшла під час марокканська-китайського форуму в Касабланці. Про це повідомляє агентство Сіньхуа.

Документ скріпили своїми підписами віце-президент Марокканської асоціації найманих працівників Файсал Мекуар і голова Китайського комітету сприяння розвитку міжнародної торгівлі Цзян Цзенвей.

Як повідомляється в заяві марокканського-китайського форуму, нову раду повинен стати платформою для роботи промислового та комерційного секторів економіки двох країн. Він буде поширювати інформацію про інвестиційні можливості і допомагати у вирішенні проблем, що виникають в ході міжнародного ділового співробітництва.

Марокканська асоціація найманих працівників і ККСРМТ домовилися створити необхідні механізми проведення регулярних зустрічей для розгляду питань співробітництва між двома країнами.

 

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