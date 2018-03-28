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Павло Загребельний, український письменник, громадський та політичний діяч, Герой України

Латвія видворила з країни керівника представництва російського "Аерофлоту"

28 березня, 2018 - 18:53
Фото Reuters

Державна прикордонна охорона Латвії видворила з країни керівника представництва російської авіакомпанії "Аерофлот" в Латвії Сергія Сокольникова, який включений у список осіб, перебування яких у країні небажано.

Про це повідомила представниця Державної прикордонної охорони Крістіне Петерсоне, повідомляє Delfi.

"Сьогодні прикордонники в ході імміграційного контролю прибули до громадянина Росії і видворили його з країни у встановленому законом про імміграцію порядку" - сказала вона.

Сокольников включений у чорний список за рішенням міністра внутрішніх справ Ріхарда Козловскіса.

Глава МВС причин його включення в список не прокоментував, але міністр закордонних справ Едгар Ринкевич в понеділок заявив, що "цей чоловік займався в Латвії чим завгодно, тільки не своїми прямими обов'язками. Його дії кваліфікуються як незаконний збір інформації".

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