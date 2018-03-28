Львівський Театр імені Леся Курбаса відзначає 30-річчя

Академічний театр імені Леся Курбаса створений 1988 року режисером Володимиром Кучинським та групою молодих акторів (зокрема – Олегом Драчем та Тетяною Каспрук), котрі, як і видатний український режисер Лесь Курбас зі своїми колегами у 1918 році, відчули потребу «…вернутися прямо до себе, …сказати щось нове, тому, і тільки тому, створити театр».

За цей час трупа спромоглася стати одним із найвідоміших театральних колективів і в Україні, і за її межами. Прихильникам Мельпомени добре відомі курбасівці Олег Стефан, Олег Цьона, Олексій Кравчук (тепер – директор львівського Театру «І люди, і ляльки»), Микола Береза, Тамара Ґорґішелі, Тетяна Каспрук, Андрій Водічев, Наталя Рибка-Пархоменко, Андрій Петрук…

Вистави «Благодарний Еродій» за Григорієм Сковородою, «Між двох сил» за Володимиром Винниченком, «Апокрифи» за Лесею Українкою, «Сни» та «Забави для Фауста» за Федором Достоєвським, «Хвала Еросу» та «Silenus Alcibiadis» за Платоном, «Марко Проклятий або Східна легенда» за поезіями Василя Стуса, «Чекаючи на Ґодо» за Семюєлем Беккетом та інші гідно представляли Україну на багатьох міжнародних театральних форумах, де курбасівці здобули високі нагороди («Золотий Лев», Чеховський фестиваль, «Слов'янський вінець», «Сібіу», «Контакт», «Бутрінті», «Херсонеські ігри», «Боспорські агони» тощо).

2006-го театр отримав Національну премію ім. Тараса Шевченка. 2007-го – статус «академічний».

Важливо, що усі три десятки років театр, завдяки зусиллям свого художнього керівника Володимира Степановича Кучинського, працював як унікальний методологічний центр – розробив цикл театральних методик та тренінгів акторської психофізики, пластики, голосу, провів серію спільних проектів з Workcenter Єжи Гротовського (Італія), Школою драматичного мистецтва Анатолія Васильєва, Осередком театральних практик «Gardzienice» (Польща), Саратозьким міжнародним театральним центром (США), проводив цикл лекцій та майстер-класів в Єльському, Колумбійському, Пенсильванському та інших університетах і театральних школах США.

«Насправді це є досить комфортна ситуація, позиція, коли ти можеш у своєму середовищі щось творити, експериментувати, пробувати і потім давати це на-гора – глядачеві.., – говорить про Театр Курбаса та особливу атмосферу у ньому директор установи Микола Береза. – Як мінімум, це справді цікавий досвід, де є багато чого. І ще дуже важливо, що в такому форматі колектив має можливість дуже добре, як у тих пазлах, одне до одного прилаштовуватися і налаштовуватися, чути одне одного».

Урочистості з нагоди 30-річчя відбулися учора, 27 березня. З ювілеєм акторів привітав заступник Львівського міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко і вручив від громади міста почесний диплом – за високу професійну майстерність, сумлінну й віддану працю на творчій ниві, вагомий внесок у розвиток українського театрального мистецтва та з нагоди Міжнародного дня театру.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.

Фото з архіву «Дня».

На фото:

Сцена з вистави «Чекаючи на Ґодо».

Сцена з вистави «Король Лір».