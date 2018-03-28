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Павло Загребельний, український письменник, громадський та політичний діяч, Герой України

Литва виділила €55 тис. на гуманітарну допомогу Україні

28 березня, 2018 - 13:54
Фото: zw.lt

Литва виділила 55 тисяч євро на гуманітарну допомогу для України. Про це повідомляє прес-служба Міністерства Закордонних Справ Литовської Республіки на офіційному сайті.

Двадцять тисяч євро буде переведено в дитячий фонд ООН (UNICEF), а 35 тис. Євро – Міжнародному комітету Червоного хреста (ICRC), повідомило Міністерство закордонних справ.

За даними ООН, в 2018-му році для реалізації гуманітарних проектів в Україні буде загалом потрібно $187 млн.

Міністерство закордонних справ Литви в 2018 році загалом виділило на гуманітарну допомогу Україні, палестинським біженцям і Бюро головного комісара ООН у справах біженців 95 тис. євро.

Джерело: День

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