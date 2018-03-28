"Моя найкраща пісня, яку я коли-небудь виконувала": Джамала народила сина

Відома українська співачка, переможниця Євробачення-2016 Джамала народила сина. Про це вона сама повідомила на своїй сторінці в Instagram 27 березня.

"Наш маленький принц. Моя найкраща пісня, яку я коли-небудь виконувала. Емір-Рахман Сеїт-Бекір огли Сулейманов", - написала Джамала.

Вона також уточнила, що ця подія відбулася 27 березня.

Нагадаємо, Джамала та Сеїт-Бекір Сулейманов поєднали себе путами шлюбу 26 квітня 2017 року. Молоді люди офіційно стали чоловіком та дружиною в Ісламському культурному центрі міста Києва. Новоспечене подружжя пройшло обряд ніках – в ісламському сімейному праві шлюб, укладений між чоловіком і жінкою.

Щоденна всеукраїнська газета "День" вітає Джамалу з цією визначною подією!