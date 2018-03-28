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Павло Тичина, український поет, перекладач, публіцист, громадський та державний діяч

"Моя найкраща пісня, яку я коли-небудь виконувала": Джамала народила сина

28 березня, 2018 - 10:00
Фото Reuters

Відома українська співачка, переможниця Євробачення-2016 Джамала народила сина. Про це вона сама повідомила на своїй сторінці в Instagram 27 березня.

"Наш маленький принц. Моя найкраща пісня, яку я коли-небудь виконувала. Емір-Рахман Сеїт-Бекір огли Сулейманов", - написала Джамала.

Вона також уточнила, що ця подія відбулася 27 березня.

Нагадаємо, Джамала та Сеїт-Бекір Сулейманов поєднали себе путами шлюбу 26 квітня 2017 року. Молоді люди офіційно стали чоловіком та дружиною в Ісламському культурному центрі міста Києва. Новоспечене подружжя пройшло обряд ніках – в ісламському сімейному праві шлюб, укладений між чоловіком і жінкою.

Щоденна всеукраїнська газета "День" вітає Джамалу з цією визначною подією!

Джерело: День

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