На Донбасі внаслідок російської агресії загинули 242 дитини, - Порошенко

Із 2014 року внаслідок російської агресії на сході України загинули 242 дитини. Про це у середу, 28 березня, заявив президент України Петро Порошенко, виступаючи перед учасниками Всеукраїнської акції "Діти єднають Україну", пряма трансляція якого велася на сторінці глави держави у Facebook.

"242 дитини були вбиті російськими агресорами починаючи з 2014 року", - зазначив Порошенко.

Крім того, він зауважив, що велика кількість дітей загинула в Сирії, де РФ проводить військову операцію.

Президент також згадав про трагедію, що сталася 25 березня у Кемерові, де внаслідок пожежі у торговельно-розважальному центрі, за офіційними даними, загинуло 64 особи, у тому числі багато дітей.

"Я хочу висловити найщиріші слова співчуття рідним, близьким. Це дуже несправедливо, коли діти ідуть з життя", - наголосив Порошенко.

За його словами, "абсолютно неприйнятно", коли діти змалку чують звуки снарядів з "Градів", навчилися розрізняти види зброї і як від неї ховатися.