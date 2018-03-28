На Львівщині відкрили сонячну дахову електростанцію

Учора, 27 березня, у селі Сокільники, що неподалік Львова, на даху одного із підприємств відкрили сонячну електростанцію. Її відкриття є черговим кроком області у виробленні альтернативної енергії.

Потужність електростанції становить 65 кВт. За рік вона може виробити близько 72 600 кВт/год електроенергії. Складається електростанція із 240 панелей, які розташовані на даху. На її облаштування витратили 50 тисяч євро.

"На реалізацію цього проекту ми витратили один рік часу. Таким чином ми повністю забезпечимо наше підприємство електроенергією. Але також ми подаватимемо електроенергію в електромережу за зеленим тарифом. Термін окупності становитиме 5-6 років", - розповів директор "Арт-Енерго" Ярослав Бойко.

Варто зазначити, що зараз на Львівщині вже працює шість сонячних електростанцій потужністю майже 30 МВт, а також три вітрові електростанції загальною потужністю понад 30 МВт. Крім того понад дві сотні приватних будинків облаштовані малими даховими сонячними електростанціями.

Як повідомив перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський, цього року буде відкрито ще 5 сонячних і 2 вітрові електростанції.

Павло Паламарчук, Львів

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