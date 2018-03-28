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Наразі АТО йде паралельно з операцією Об'єднаних сил, - спікер Міноборони

28 березня, 2018 - 14:31
Фото Reuters

Антитерористична операція наразі йде паралельно з операцією Об'єднаних сил. Рішення про закінчення АТО буде разом з підписанням Президентом указу про завершення АТО. Про це сказав, відповідаючи на запитання журналістів, речник Міністерства оборони полковник Дмитро Гуцуляк, повідомляє "Укрінформ".

"Завершення АТО відбудеться разом з підписанням Президентом відповідного указу. Наразі такого указу немає", - зазначив речник.

Він зауважив, що нині триває формування Об'єднаних сил, призначений командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко призначив командувачем Об’єднаних сил Сергія Наєва 16 березня. Раніше генерал-лейтенант Наєв обіймав посаду заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України, а до того проходив службу на посаді начальника штабу - першого заступника командувача Сухопутних військ Збройних Сил України.

Джерело: Укрінформ

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