NASA відтермінувало до 2020 року запуск телескопа James Webb

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору NASA перенесло дату запуску телескопа James Webb. Запуск, який раніше був перенесений на 2019 рік, тепер заплановано на травень 2020 року, інформує агентство NASA.

"James Webb - це найвищий пріоритетний проект для Дирекції наукової місії агентства та найбільший міжнародний космічний науковий проект в історії США. Хоча все обладнання обсерваторії завершено, проте проблеми, що висвітлюються з елементами космічного корабля, спонукають нас зробити необхідні кроки, щоб переорієнтувати наші зусилля на завершення цієї амбітної та складної обсерваторії", - сказав виконавчий директор NASA Роберт Лайтфут.

Так, комісія Standing Review Board, проаналізувавши завдання, що стоять перед проектом, прийшла до висновку, що фахівцям знадобиться більше часу для інтеграції оптики і залишилися інструментів у телескоп і його тестування.

Телескоп James Webb стане заміною телескопа Hubble. Він займатиметься вивченням галактик раннього Всесвіту, дослідженням утворення нових зірок і спостереженням за планетами Сонячної системи. Спочатку новий апарат планувалося запустити в 2014 році, але значне перевищення витрат на нього і відставання від графіка змусили NASA перенести передбачувану дату старту місії спочатку на вересень 2015 року, а потім – на жовтень 2018 року.