Німеччина схвалила будівництво "Північного потоку-2"

У Федеральному управлінні морського судноплавства та гідрографії Німеччини дали дозвіл на будівництво і експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Про це повідомили на офіційному сайті проектної компанії Nord Stream 2 AG, яка займається будівництвом суперечливого газопроводу "Північний потік-2" по дну Балтійського моря в обхід України.

“Федеральне відомство по судноплавству і гідрографії видало дозвіл на будівництво 30-кілометрової ділянки відповідно до Гірничого закону ФРН. Попередньо 31 січня 2018 року Гірське відомство Штральзунда видало дозвіл на будівництво і експлуатацію морської ділянки газопроводу «Північний потік - 2» в територіальних водах Німеччини (в межах 12 морських миль) і його сухопутної частини”, - йдеться у повідомленні.

Дане рішення означає, що всі необхідні дозволи для німецької ділянки загальною протяжністю 85 км отримані.

"Ми раді, що є всі необхідні дозволи для німецької секції маршруту", - сказав Єнс Ланге, менеджер з отримання дозволів в Німеччині компанії Nord Stream-2 AG.

У компанії також візначили, що процедури отримання дозволів в інших чотирьох країнах уздовж маршруту газопроводу - Росії, Фінляндії, Швеції та Данії, йдуть за графіком. Nord Stream 2 очікує отримати решту дозволу в найближчі місяці до початку будівництва в 2018 році.

Відзначимо також, що раніше німецькі екологи оголосили "війну" "Північному потоку - 2" - спільно з WWF вони звернулися до влади з вимогою заблокувати реалізацію проекту. Без дозволу екологів дозвіл не може бути видано. До позову німецьких екологів також приєднається Україна.

НАК "Нафтогаз України" назвав рішення Німеччини про надання дозволу на будівництво газопроводу "Північний потік-2" в 30-кілометровій винятковій економічній зоні країни "очікуваним". Про це повідомила прес-служба "Нафтогазу" на офіційній сторінці у Facebook.

"Як і очікувалося, німецькі дозвільні органи видали останній дозвіл на будівництво Північного потоку-2 на території Німеччини. Це неприємний, але прогнозований прогрес", - йдеться у повідомленні.

В НАК відзначили, що офіційні органи Німеччини називають проект прокладки трубопроводу "виключно комерційним", і вважають його справою, обмеженим інтересами кількох компаній, з відповідним регуляторним режимом.

Однак, нагадали в "Нафтогазі", Єврокомісія, Європарламент, більшість країн ЄС, України, США, Канада так не вважають.

Нагадаємо, будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" який буде постачати газ в Європу в обхід України, заплановане на 2018 рік.

Нещодавно Вашингтон попередив компанії, які хочуть взяти участь у розбудові російського проекту "Північний потік-2" щодо загрози запровадження проти них санкцій. Речниця держдепартаменту США Хізер Науерт повідомила, що США дали чітко зрозуміти своїм партнерам з інших країн, що фірми, які працюють у секторі енергетичного експорту Росії – якщо вони займаються цим видом бізнесу – можуть потрапити під санкції CAATSA (Акту протистояння противникам Америки через санкції).

У Європейській Комісії також переконані, що газопровід "Північний потік-2" жодним чином не сприятиме цілям енергетичної політики Європейського Союзу.

Раніше також повідомлялося, що фракція "Народного фронту" зареєструвала проект постанови "Про Звернення Верховної Ради України до міжнародного співтовариства щодо неприпустимості будівництва газопроводу "Nord Stream 2" та монополії РФ на газових ринках світу".

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