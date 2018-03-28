Nissan перетворює старі автомобільні батареї у вуличні ліхтар (відео)

Компанія Nissan вирішила допомогти японському місту Наміе, що постраждало від цунамі, і встановити на вулицях ліхтарі, використовуючи старі акумулятори — таким чином вона сподівається вбити відразу двох зайців, передає Рубрика.

Одним з найважливіших компонентів автомобіля є акумулятор — без неї ви нікуди не поїдете. Проте з часом батареї зношуються і потребують заміни кожні кілька років. Залишається питання — що робити зі старими?

Leaf від Nissan — один з найстаріших електромобілів, і зараз практично всі акумулятори, що були виготовлені для перших партій, потребують заміни. Але той факт, що батареї не можна використовувати в автомобілях, зовсім не означає, що вони стають абсолютно марними.

Nissan і його дочірня компанія 4R Energy Corporation співпрацюють з японським містом Наміе, яке в 2011 році сильно постраждало від землетрусів і цунамі. Щоб захистити місто від майбутніх землетрусів, Nissan розробляє сонячні ліхтарі, в основу яких лягли використані батареї від електромобілів. В рамках проекту під назвою Reborn The Light Nissan планує запустити таким чином програму з утилізації відпрацьованих акумуляторів, щоб вони максимально довго служили на благо людини.