Окупований Крим потрібен РФ лише як військовий об’єкт, - експерт

В цілому соціально-економічна ситуація в Криму після окупації його Російською Федерацією характеризується стрімким поверненням до радянських часів – йдеться як про галузеву структуру економіки, так і соціального забезпечення населення. Таке переконання висловили автори дослідження "Захоплений Крим в умовах санкцій і блокади по 2014-2017 роки" (автори: Андрій Клименко і Тетяна Гучакова), представлений Фондом "Майдан закордонних справ" та Інститутом Чорноморських Стратегічних Досліджень спільно з представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні та Представництвом Президента України в Автономній Республіці Крим, передає "День".

Як зазначається в докладі, «відключення окупованого Криму від газотранспортної системи України у перший рік окупації не позначилося на газопостачанні півострова».

Головний редактор проекту BlackSeaNews, кримчанин Андрій Клименко стверджує, що це було пов’язано внаслідок того, що "за роки незалежності України в Криму успішно розвивалася інфраструктура видобутку, зберігання і транспортування природного газу, у тому числі на морському шельфі". Коли ж в Криму виник дефіцит газу, то окупанти вирішили його компенсувати зокрема за рахунок Одеського родовища.

Досить розкручена тема будівництва Керченського мосту так само має багато сумнівних моментів. Вся справа в тому, що економічна доцільність такого мосту мала б місто, якби він був частиною транспортного коридору із ЄС до Кавказу і далі до Азії. В іншому випадку ідея побудови Керченського мосту, яка озвучувалась ще до окупації, просто збиткова.

Як зазначається, з усього видно, що для РФ Крим практичне значення має лише як військовий об’єкт для домінації в Чорноморському басейні. Для простих громадян окупація Криму закінчилась тотальними збитками та проблемами. Крим відкинутий набагато років назад і відновлення його потенціалу займе величезних вкладень та зусиль.

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