Парламент Каталонії дозволив Пучдемону претендувати на посаду глави уряду

Парламент Каталонії визнав право затриманих каталонських політиків, у тому числі екс-глави женералітету Карлеса Пучдемона, претендувати на посаду глави уряду автономного співтовариства.

Відповідну резолюцію було ухвалено у середу, 28 березня, повідомляє El Pais.

"Парламент Каталонії у середу вранці схвалив дві резолюції, висунуті сепаратистськими партіями, щоб захистити "політичні права" політиків, які перебувають під вартою або "у вигнанні"", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, йдеться про екс-лідера Каталонії Карлеса Пучдемона, якого заарештували у Німеччині, Жорді Санчеса і Жорді Туруля, які перебувають у в'язниці в Мадриді.

Зазначається, що резолюції були підтримані трьома сепаратистськими партіями, як "Разом за Каталонію" (JxCat), "Республіканська лівиця Каталонії" (ERC) і "Кандидатура народної єдності" (CUP), які отримали 68 голосів зі 135 можливих.

Нагадаємо, що у Шотландії екс-міністр Каталонії здалася поліції.