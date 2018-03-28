Порошенко призначив державні стипендії видатним діячам культури і мистецтва

Президент України Петро Порошенко підписав указ про призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва. Указ про призначення стипендій опубліковано на сайті офіційного інтернет-представництва Президента України.

"Указом встановлюються державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери", - йдеться в повідомленні на сайті президента України у вівторок.

Згідно з цим указом №88, підписаним главою держави 27 березня 2018 року, стипендії поділяються на дві категорії: довічні та дворічні.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України схвалив призначення 89 державних стипендій видатним діячам культури. Згідно з повідомленням, до проекту указу включені 89 претендентів (17 довічних і 72 дворічних державних стипендій).

Як зазначалося, встановлений розмір стипендії становить 1,5 прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. Відповідно до закону України "Про державний бюджет України на 2018 рік", розмір стипендії становитиме з 1 січня 2018 року - 2060 грн, з 1 липня - 2153 грн, з 1 грудня - 2246 грн.