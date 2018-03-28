Порошенко затвердив програму співробітництва Україна - НАТО на 2018 рік

Президент Петро Порошенко підписав указ "Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО на 2018 рік".

Про це інформує прес-служба глави держави.

"Річна національна програма (РНП-2018) має забезпечити виконання пріоритетних завдань співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору, а також відповідних рішень, прийнятих під час засідання Комісії Україна - НАТО на рівні глав держав та урядів 9 липня 2016 року у Варшаві (Республіка Польща), інших важливих домовленостей зі стороною НАТО", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що РНП-2018 є системним стратегічним документом, що визначає пріоритетні завдання на 2018 рік та середньострокові цілі, які планується досягти до 2020 року. Також документ визначає відповідні практичні заходи в рамках реалізації політики євроатлантичної інтеграції України, реформування сектору безпеки і оборони країни відповідно до стандартів і рекомендацій Альянсу.

"Програма спрямована на залучення і використання потенціалу та практичної і консультативно-дорадчої допомоги НАТО та держав - членів Альянсу з метою підвищення обороноздатності України в умовах збройної агресії Російської Федерації, а також запровадження цілеспрямованих та планомірних заходів із підготовки держави до набуття членства в НАТО", - додали у прес-службі.

Координацію роботи з виконання Річної національної програми покладено на Кабінет міністрів України.

Нагадаємо, що за день бойовики 24 рази обстріляли позиції сил АТО.