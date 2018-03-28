Саудівська Аравія починає видавати туристичні візи

Саудівська Аравія збирається почати видачу віз для туристів з квітня, повідомляє УНІАН з посиланням на телеканал Al-Arabiya.

Повідомляється, що королівство буде видавати туристам тільки одноразові візи терміном на 30 днів. Як зазначає телеканал, рішення про туристичні візи було прийнято в рамках програми щодо економічного розвитку країни до 2030 року. Вона спрямована на зниження залежності економіки країни від нафти і розвиток приватних секторів економіки.

Королівство планує приймати до 30 млн туристів щорічно до 2030 року.

До цього Саудівська Аравія видавала тільки робочі, сімейні візи і візи для мусульманських прочан, які здійснюють хадж до святих місць у Мецці і Медині.

Також королівство почне видавати туристичні візи подорожуючим без чоловіків жінкам старшим 25 років. Раніше в'їжджати на територію держави жінки могли тільки у супроводі члена сім'ї чоловічої статі.