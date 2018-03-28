Школяр із Дніпропетровщини став чемпіоном світу з авіамоделювання

Школяр Владислав Клименко із Марганця на Дніпропетровщині став чемпіоном світу з авіамоделювання. Про це у середу, 28 березня, повідомили у департаменті освіти і науки Дніпропетровської ОДА.

Владислав Клименко став першим серед юніорів на чемпіонаті світу з вільнолітаючих авіамоделей для закритих приміщень.

На чемпіонаті світу, що пройшов у США, власні моделі представили майже півсотні учасників із 14 держав. Загалом за українську команду виступили три спортсмени. Усі – з Дніпропетровщини.

Українська збірна – наймолодша. Середній вік спортсменів – 17,9 років.

"На цих змаганнях у закритому приміщенні спортсмени представили власні вільнолітаючі авіамоделі класу F1D. Команда України брала участь у двох категоріях – юніори і спортсмени старше 18 років. Владислав Клименко став першим серед юніорів, а загалом збірна посіла на чемпіонаті 4-те місце", – розповіли в департаменті.

Посівши четверте місце у загальному заліку, українська збірна встановила рекорд на світових першостях з авіамоделювання за всю історію України.

"Наша команда увійшла в історію авіамодельного спорту як наймолодша за всі чемпіонати світу, що стартували півстоліття тому. Ми поступилися набагато досвідченішим учасникам із США, Румунії та Великобританії. Їх середній вік – 44 роки", – розповів тренер Михайло Серебряков.

Нагадаємо, в Олександрії відбулися змагання серед юних авіамоделістів.

Як повідомлялося, 16-річна винахідниця зі Львова Софія Петришин поїде на Міжнародну олімпіаду геніїв в США. Школярка представить у Нью-Йорку пристрій, що перетворює цифрову інформацію на шрифт Брайля для незрячих.