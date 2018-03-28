Сі Цзіньпін вирішив відвідати КНДР на запрошення Кім Чен Ина

Лідер КНДР Кім Чен Ин в ході свого візиту до Пекіна запросив голову КНР Сі Цзіньпіна відвідати КНДР.

Про це повідомляє УНН з посиланнями на агентство Kyodo.

Відзначається, що голова КНР “дав повну згоду”.

Також Кім Чен Ин у зв’язку з цим заявив, що його поїздка в Китай була спрямована на “поглиблення стратегічного діалогу і традиційної дружби з КНР”.

Нагадаємо, CCTV (Центральне телебачення Китаю) повідомило, що Кім Чен Ин у рамках чотириденного візиту в КНР зустрівся в Пекіні з китайським лідером Сі Цзіньпіном. За словами голови КНР, Пекін буде сприяти безперервному зміцненню співпраці з Пхеньяном заради миру і захисту взаємних інтересів двох держав з метою підвищення добробуту їх народів, зміцнення миру і стабільності в регіоні. “Нам потрібно приділити особливу увагу зміцненню контактів між представниками молоді Китаю і КНДР, успадкувати існуючі дружні традиції”, - зазначив Сі Цзіньпін.

Поїздка в Піднебесну, яка тривала з 25 по 28 березня, стала для північнокорейського диктатора першим закордонним візитом після того, як він фактично очолив республіку після смерті свого батька Кім Чен Іра в 2011 році.