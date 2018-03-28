Словаччина відкликає свого посла з РФ для консультацій

Словаччина відкличе свого посла у Російській Федерації для консультацій у зв'язку з отруєнням екс-офіцера ГРУ Сергія Скрипаля у британському Солсбері.

Про це заявив міністр закордонних справ Мирослав Лайчак, повідомляє The Slovak Spectator.

"Під час брифінгу 28 березня Лайчак також заявив, що Словаччина відкличе свого посла у Росії Петера Пріпутена для консультацій", - йдеться у повідомленні.

Міністр також повідомив, що подальші дії Словаччини залежатимуть від реакції Росії.

"Реакція від Російської Федерації протягом наступних декількох днів вплине на наші кроки, які ми готові зробити", - сказав він.

Нагадаємо, що Трамп продовжив на рік санкції щодо РФ через кібератаки на США.