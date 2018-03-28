СММ ОБСЄ знову запустила на Донбасі безпілотники

Спостерігачі ОБСЄ на Донбасі з сьогоднішнього дня знову використовуватимуть у своїй роботі безпілотники.

Про це повідомляється на сайті Організації з безпеки та співпраці в Європі.

"Спеціальна спостережна місія ОБСЄ в Україні сьогодні знову запустила в користування безпілотні літальні апарати (БПЛА) далекого радіусу дії, які працюватимуть у Донецькій і Луганській областях", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що СММ ОБСЄ використовує БПЛА та інші технічні засоби для подолання перешкод, які сторони чинять при моніторингу ситуації з безпекою на сході України.

"Використання таких технологій, як далекі БПЛА, дозволяє СММ уважніше стежити за ситуацією, особливо у важкодоступних для наземних патрулів районах або де наші спостерігачі обмежені в можливостях, де їм погрожують або є ризик (життю і здоров'ю)", - сказав перший заступник глави місії Александр Хуг.

Він додав: оскільки в Мінських угодах передбачено використання безпілотних літальних апаратів та інших технологій з боку СММ ОБСЄ, спостерігачі очікують, що сторони, які підписали ці угоди, не заважатимуть їх використанню.

Інформацію, отриману з апаратів, буде включено у щоденні доповіді місії, доступні для широкої громадськості на веб-сайті ОБСЄ.

БПЛА Camcopter S-100 далекого радіусу дії - більше 160 км - надаються, експлуатуються і обслуговуються зовнішнім постачальником за контрактом, укладеним з ОБСЄ (фірма не називається). Усі отримані з їхньою допомогою дані є власністю ОБСЄ і можуть бути використані тільки цією організацією.

Безпілотники працюватимуть над Донецькою і Луганською областями по обидві сторони контактної лінії, у тому числі вночі, коли мобільне наземне патрулювання обмежене з міркувань безпеки.